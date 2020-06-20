İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından 3 kişi bıçaklandı

Akşam saatlerinde Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında bıçaklama olayı yaşandı.

IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLERİN ARDINDAN YAŞANDI

Sky News kanalının haberinde saldırının ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından yaşandığı belirtilirken kurbanların protestocu olup olmadığına veya saldırının sebebine ilişkin bilgi verilmedi. BBC'nin haberinde ise saldırının, gösterinin düzenlendiği alanda gerçekleştiği bildirildi.

"POLİS, CİDDİ BİR OLAYLA İLGİLENİYOR"

Reading Belediye Meclisi Üyesi Jason Brock, Twitter hesabından, "Lütfen kasaba merkezinden uzak durun, polis ciddi bir olayla ilgileniyor." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sosyal medyada yayımlanan videoda polis ve sağlık görevlilerinin en az 3 kişiye müdahale ettiği ve yerde kan olduğu görülüyor. Olayda daha fazla kişinin bıçaklanmış olabileceği de değerlendiriliyor.