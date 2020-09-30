İngiltere'de hayvanat bahçesinde, birbirlerine küfür eden beş papağan farklı bölümlere konuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Lincolnshire Vahşi Yaşam Merkezi'nde birbirine küfür eden 5 papağan, hayvanat bahçesinin yönetimi tarafından alınan kararla farklı bölümlere yerleştirildi.

Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie adındaki beş papağan Ağustos ayında hayvanat bahçesine dahil edildi. Ancak beş papağan kısa süre içerisinde aynı anda küfür etmeye başladı. Hayvanat bahçesinin genel müdürü Steve Nichols, "Papağanların küfür etmesine oldukça alışkınız ama aynı anda beş tanesinin küfür etmesine daha önce şahit olmamıştık" dedi.

KÜFÜR ETMEKTEN KEYİF ALIYORLAR

Hiçbir ziyaretçinin papağanları şikayet etmediğini belirten Nichols, çoğu ziyaretçinin de olayı komik bulduğunu dile getirdi. Nichols papağanlara ilişkin, "Papağanların çoğu açık alanda ağzını dahi açmıyor ama bu beş papağan küfür etmekten resmen büyük keyif alıyorlar" şeklinde konuştu. Nichols açıklamasında, "Bir papağan 's*r git' dediğinde insanlar bununla eğleniyor" dedi.

ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN TAŞIDILAR

Beş papağanı da birbirlerini küfür etmeye teşvik etmemeleri için parkın farklı yerlerine taşıdıklarını söyleyen Nichols, çocukları papağanlardan korumak istedikleri gerekçesiyle böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.

Koronavirüs salgını sırasında Birleşik Krallık'taki bazı insanlar, evden çalışmak zorunda kaldıkları için ciyaklamalarına sinirlendikleri evcil papağanlarını koruma merkezlerine teslim etti.