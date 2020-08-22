İngiltere Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Koronavirüs daima aramızda olacak

Milyonlarca vaka binlerce ölüme neden olan koronavirüs salgınına ilişkin İngiltere Bilim Kurulu üyesi Mark Walport, "Şu ya da bu biçimde daima aramızda olacağını" söyledi. Walport, insanların düzenli aralıklarla aşı olması gerekeceğini kaydetti.

DSÖ, 2 YIL SÜRECEĞİNİ TAHMİN EDİYOR

Walport'un açıklaması, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkanının dünkü ifadelerinin ardından geldi. WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuma günkü basın toplantısında, koronavirüs salgınının iki yıldan kısa bir sürede sona ermesini umut ettiğini, 1918'deki İspanyol gribi salgınının atlatılmasının da iki yıl sürdüğünü söylemişti.

KÜRESEL ÇAPTA AŞILAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Walport, dünya nüfusunun 1918'dekinden çok daha fazla olduğunu, nüfus yoğunluğunun fazlalığı ve seyahatler nedeniyle virüsün kolayca yayıldığını kaydetti. BBC Radio 4'a konuşan bilim kurulu üyesi, salgını kontrol altına almak için "küresel çapta aşılama" gerektiğini, ancak koronavirüsün çiçek hastalığına yol açan virüs gibi aşılama yoluyla ortadan kaldırılamayacağını söyledi. Walport, "Bu virüs şu ya da bu biçimde daima aramızda olacak ve hemen hemen kesinlikle aşıların tekrarlanması gerekecek. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşı olması gerekecek" dedi.

YENİDEN KONTROLDEN ÇIKABİLİR

Walport ayrıca koronavirüsün yeniden kontrolden çıkmasının "mümkün" olduğunu, ancak genel kısıtlamalar yerine daha dar kapsamlı ve hedefli önlemlerin alınabileceğini söyledi.

CAN KAYBI 800 KİŞİYE ULAŞTI

Koronavirüs salgınında bugüne dek ölenlerin sayısı 800 bine ulaştı; vaka sayısı ise 23 milyona yaklaştı.

İSPANYOL GRİBİNDE 50 MİLYON ÖLDÜ

WHO Başkanı Ghebreyesus, 1918'de İspanyol gribi salgınının atlatılmasının iki yıl aldığını, teknolojideki gelişmeler sayesinde koronavirüsün "daha kısa bir zamanda" durdurulabileceğini ifade etmişti. İspanyol gribi salgınında 50 milyon kişi yaşamını yitirmişti.