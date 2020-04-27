Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü

27 Mart tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedavisinin ardından, 22 gün sonra görevinin başına dönüyor. Johnson, bugün ilk iş olarak Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Konutu'nda video konferans yoluyla yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

JOHNSON'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Johnson'ın günlük basın toplantısına katılması öngörülürken; diğer yandan bu hafta Covid-19 sebebi ile getirilen kısıtlamaların nasıl hafifletilebileceğine dair planları duyurması da bekleniyor.

''KARANTİNA DÜZENLEMESİ YAPILABİLİR''

Telegraph gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan Johnson'ın bir yardımcısı, Başbakan'ın kısıtlamaları hafifletebileceğini söyledi. 7 Mayıs'ın hükümetin karantina önlemlerini yasal olarak gözden geçirmesi gereken gün olduğuna dikkat çeken Johnson'ın yardımcısı, "Ancak Boris, kısıtlamaları bundan önce değiştirmek veya en azından bundan önce bir şeyler duyurmak istiyorsa bunu yapabilir. 'Karantinayı sonlandırmak' ifadesi yanlış, 'karantinayı düzenlenmesi' ifadesi daha doğru olacaktır." dedi.