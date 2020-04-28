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İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un'un cenaze töreni provası mı yapılıyor?

Hayatını kaybettiğine ilişkin iddiaların ardından Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un cenaze töreni provası yapıldığı iddiası büyük yankı uyandırdı. İddiayı İngiliz medyası anlık uydu fotoğraflarına dayandırdı.

28.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:03

Dünyayı sürekli füze denemeleri ile korkutan ve koronavirüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumundaki sır perdesi hala gizemini koruyor.

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İNGİLİZLER UYDU FOTOĞRAFLARINI SERVİS ETTİ

İngiliz medyasının anlık uydu fotoğraflarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hayatını kaybettiği iddialarının ardından başkent Pyongyang'ın ana meydanı olan Kim İl-sung Meydanı'nda Kim Jong-un için yapılması planlanan cenazenin geçit töreni için geçici yapıların inşa edildiği öne sürüldü. Uydu fotoğraflarının 18 Nisan'dan sonra çekildiği ifade edildi. 2011 yılında, Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il için de askeri geçiş töreni düzenlenmişti.

ÖLDÜ İDDİALARI ARTIYOR

Habere göre, Kim Jong-un'un 11 Nisan'dan itibaren kamuoyu önüne çıkmadığı ve bu nedenle geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybettiği iddiaları ortaya çıktı.