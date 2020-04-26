Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçerken bazı kişilerin hükümetin sokağa çıkılmaması yönündeki tavsiyesine uymadığı görüldü.

Başkent Londra'nın Saint James Parkında güneşlenenlerin ve gezenlerin olduğu görüldü. Polis ekipleri ise devriye gezerek bu kişileri uyardı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 813 artarak 20 bin 319'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bin 506'dan 20 bin 319'a, vaka sayısı da 4 bin 913 artarak 148 bin 377'ye çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 115 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 517 bin 836'ya, tekrarlarla 640 bin 792'e yükseldi.

Can kaybı sayısının 20 bini geçmesiyle hükümetin belirlediği eşik de aşılmış oldu. İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, "Süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesi durumunda iyi bir iş çıkarmış olacaklarını" söylemişti.