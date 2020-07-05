İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı

23 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Instagram hesabında 14,1 milyon takipçisi olan Demi Rose, kırmızı mayolu pozunu takipçileriyle paylaştı. İngiliz modelin cesur paylaşımına 393 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Hafif makyajıyla dikkat çeken Rose, şu sıralar güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

DESENLİ BİKİNİLİ POZU DA BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Öte yandan Demi Rose, geçtiğimiz günlerde de desenli bikinisiyle kameraların karşısına geçmişti. Cesur pozunu Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan İngiliz modelin fotoğrafına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum gelmişti.