İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel koronavirüs açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.

Parlamento'da açıklama yapan Speranza, "Potansiyel bir aşıdan bahsediyoruz, bu yüzden son derece ihtiyatlı davranmalıyız, ancak aşının güvenli olduğu onaylanırsa 2020'nin sonunda hazır olacaktır" dedi.

AB ÜYESİ ÜLKELER 336 MİLYON EURO ÖDEME YAPMIŞTI

Avrupa Komisyonu AstraZeneca'ya aşının AB üyesi ülkelere sağlanması için, 300 milyon doz karşılığında 336 milyon euro ödeme yapmıştı. Bununla birlikte, İtalyan bakan daha önce "ADZ122" adı verilen aşının tek dozunun Avrupa'da 2,5 euroya (yaklaşık 22 Türk Lirası) uygulanacağını açıklamıştı. Söz konusu aşının, dünya genelinde 2,1 milyarı aşkın doz üretilmesi hedefleniyor.