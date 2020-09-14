Düden Şelalesi'ndeki develer turistlerin ilgi odağı oldu! 100 metrelik tur 20 TL, fotoğraf çektirmek 10 TL

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Düden Şelalesi'ne yerli ve yabancı turistler her yaz akın ediyor. Eşsiz manzaralı şelalenin giriş kısmındaki alana binmek ve fotoğraf çekmek için konulan biri yavru 5 deve, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Sahipleri tarafından beslenmeleri ve sağlık kontrollerine özen gösterilen develeri görenler, cep telefonlarına sarılıp fotoğrafını çekiyor. Develere binme heyecanını yaşamak isteyenler, yaklaşık 5 dakika süren 100 metrelik tura 20 TL ödüyor, devenin üzerinde anı fotoğrafı çektirmek isteyenlerse 10 TL ödüyor.

"ESKİ KÜLTÜRLERİMİZİ CANLANDIRIYORUZ"

Develerin sahibi Metin Arıkan, hayvanlarını özenle beslediklerini ve periyodik olarak bakımlarını yaptırdıklarını söyledi. Develere karşı gösterilen ilgiden de memnun olduğunu dile getiren Arıkan, "Yerli, yabancı turistlerin ilgisi oluyor. 100 metre gidiş, 100 metre geliş olmak üzere 200 metre dolaştırmak 20 TL alıyoruz. Fotoğraf çekinmek ise 10 TL. Bir yandan da eski kültürlerimizi canlandırıyoruz." dedi.

"GÜZEL BİR DENEYİM OLDU"

Düden Şelalesi'ni gezdikten sonra develere ilk kez binme fırsatı bulduğunu belirten Pelinsu Metin de, "Heyecanlıydı. Benim için güzel bir deneyim oldu. Yüksekti, biraz korktum ama eğlenceliydi. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.