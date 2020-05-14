İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manoda'da ilginç bir olay meydana geldi. Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden erkek bir vatandaşın defni sırasında hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan olayla ilgili, kullanıcıların yarısı kurgu yorumunda bulunurken diğer yarısı, şahsın canlı canlı gömülmesinden endişe etti.

Sosyal medyada bir anda yayılmaya başlayan görüntüde, Kovid-19'dan yaşamını yitiren erkeğin cansız bedeninin toprağa verildiği görülüyor. Görüntüde, rahibin dua okuduğu sırada mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oluyor.

"CANLI CANLI GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR"

Toprağa verilen şahsın halen canlı olup olmadığı bilinmiyor ancak tabutun görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca bazı kullanıcılar gömülen erkeğin son bir kez el salladığını yazdı. Öte yandan hastanın canlı canlı gömülmesinden endişe ediliyor.

Avustralyalı bilim insanları, geçen yıl ölü bedenlerin hareket edebildiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlamıştı.