İmamoğlu: Aklım İstanbul'da ne yapayım
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşması sırasında dili sürçen İmamoğlu, "İstanbul'un göbeğinde, kalbinde böylesi güzel hizmetler yapan başkanımıza hem ömründe hem mesleğinde başarılar diliyorum" dedi. Ankara'da olduğu hatırlatılan İmamoğlu, 'Aklım İstanbul'da ne yapayım' cevabını verdi.
CHP'nin hafta sonu gerçekleşecek 37'nci Olağan Kurultayı için Ankara'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. İmamoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret ettiğini belirterek, bu sefer hem Fethi Yaşar'ı hem de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret edeceğini söyledi. İmamoğlu, Başkan Yaşar'ın kendi bölgesinde kıymetli izler bırakmış bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Kendisini keyifle ve ders alarak izleyen birisiyim. Türkiye'nin iyi yöneticilere çok ihtiyacı var. Çünkü kendi bölgesinde huzuru ortaya koyan, paylaşmayı birleşmeyi buluşmayı sağlayan her yerel yönetici Türkiye'nin huzuru birlik ve beraberliği için çok kıymetli bir unsurdur. Bence Türkiye'de çok değerli bir örnek aranıyorsa bu örneklerden birisi Fethi Yaşar'dır" dedi.
Konuşmaların ardından Yaşar, İmamoğlu'na Ressam Mustafa Ayaz imzalı bir tablo hediye etti. İmamoğlu ise Yaşar'a 'Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini takdim etti.