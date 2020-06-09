İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısı başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle dokuz kez dijital olarak toplanan kabine, uzun bir aranın ardından Beştepe'de ilk kez yüz yüze yapılıyor.

KISITLAMALAR GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının gündeminde koronavirüs önlemleri ve normalleşme süreci de var. Kabine toplantısında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ile 18 yaş altı 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlamalara ilişkin de karar çıkması bekleniyor. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Olası yeni tedbir ve normalleşme kararlarının görüşüleceği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapacak.