İlhan Cihaner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Eğitimi ve kariyeri hakkında bilgiler

İlhan Cihaner, eski cumhuriyet başsavcısı, ve eski CHP milletvekilidir. CHP'de başkan adayı olacağıyla ilgili haberlerden sonra gündeme gelmiştir. Şimdi İlhan Cihaner kimdir, hayatı hakkındaki bilgilerle sizleri başbaşa bırakalım.

İLHAN CİHANER KİMDİR?

İlhan Cihaner, 23 Şubat 1968 Kars doğumlu eski cumhuriyet başsavcısı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilliği görevlerinde bulunmuş siyasetçi ve köşe yazarıdır. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçilmiştir. Halen bu görevi yürütmektedir. Günümüzde ise CHP başkan adayı olacağı haberleriyle gündemdedir.

İlhan Cihaner doğum tarihi : 23 Şubat 1968

İlhan Cihaner kaç yaşında : 52 yaşında

İlhan Cihaner nereli : Kars

İlhan Cihaner burcu ne : Balık

İlhan Cihaner boyu kaç : -

İlhan Cihaner kilosu kaç : -

İlhan Cihaner evli mi : Evli (1 çocuğu var)

İlhan Cihaner seçim bölgeleri : 2011 (Denizli) - 2015 Haziran (Denizli) - 2015 Kasım (İstanbul)

İLHAN CİHANER EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Türkiye Kars doğumlu olan İlhan Cihaner, ilköğretimi Kars'ta, orta öğretimi Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Yüksek lisansını ise yine Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konusundaki tezi ile tamamlamıştır.

1991 yılında adli yargı hâkim-savcı adayı olarak göreve başlayan İlhan Cihaner, sırasıyla Reyhanlı, İdil, Çamlıdere'de savcı olarak, Vezirköprü, Alaşehir'de başsavcı olarak, Erzincan ve Adana'da da cumhuriyet başsavcısı olarak görev yaptı.

Cumhuriyet başsavcılığı görevi sırasında, hâkim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, infaz hukuku, İstanbul protokolü ve istinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı. Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde insan hakları üzerine, Hollanda'da ise istinaf mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.

Siyasi hayatı, 2011 senesinde yapılan seçimlerde CHP'den Denizli milletvekili seçilerek başlamıştır. 2012 yılında yapılan CHP kurultayında parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 2015 yılı haziran ayında Denizli'de görev yaparken 2015 yılı kasım ayında İstanbul'da görev yapmıştır. 2018 seçimlerinde ise aday gösterilmedi.

Eğitim hayatı, 1 Ekim 2012'de yayın hayatına başlayan günlük gazete Sol'da "Çıngı" isimli köşesinde haftanın iki günü yazılar yayınlayarak başlamıştır. Sol gazetesinin kapanmasından sonra Birgün gazetesinde yazmaya devam etti.

İlhan Cihaner, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

İLHAN CİHANER NEDEN GÜNDEME GELDİ?

İlhan Cihaner, partisi CHP'deki başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı haberleri ile gündeme gelmişti. Cihaner, CHP başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.