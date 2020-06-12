İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bölücü terör örgütü YPG/PKK ile birlikte hareket eden Antifa Hareketi'nin 12 Haziran 2020 tarihi itibariyle Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmasını gösteren haritayı Twitter hesabından paylaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz. 12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Antifa varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Haritaya göre; radikal sol örgüt Antifa grubu, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el Arab, Rakka ve Kamışlı'da varlık gösteriyor.

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