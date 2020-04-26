İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz

İsveç'te tedavi edilmediği ve kızı Leyla'nın çağrısına cevap verilerek tarihi bir hamle ile özel uçakla ülkeye getirilen Emrullah Gülüşken'in yurda inişinin ardından Leyla ve İletişim Başkanı Altun arasında bir mesajlaşma gerçekleşti.

Leyla Gülüşken "Şuan uçak iniyor" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ederken, Altun da yazdığı cevap tweetinde Leyla'ya "Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle" dedi.

İşte o mesajlaşma:

LEYLA GÜLÜŞKEN: ALLAH SİZİ MİLLETİMİZİN BAŞINDAN EKSİK ETMESİN

Şuan uçak iniyor. Trt Haber canlı yayınla izliyoruz Allah razı olsun herkesten. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Allah sizi milletimizin başından eksik etmesin. Ayrıca İletişim Bakanımız Fahrettin Altun'a çok teşekkürler.

FAHRETTİN ALTUN: ASIL BİZ SANA VE AİLENE TEŞEKKÜR EDERİZ

Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle.