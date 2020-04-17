İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi

Karaman'ın Başyayla ilçesindeki 5 yaşındaki Bekir Berat Dinler, ilaçlama makinesinin şaft miline sıkışarak hayatını kaybetti. Küçük çocuk, gözyaşları eşliğinde doğum gününde defnedildi.

BABASIYLA KİRAZ BAHÇESİNE GİTTİ

Başyayla ilçesine bağlı Üzümlü köyünde, 5 yaşındaki Bekir Berat Dinler, babası ile birlikte kiraz bahçesini ilaçlamaya gitti. Burada ilaçlama yapılırken küçük çocuk bir anda ilaçlama makinesinin şaft miline takılarak sıkıştı. Ağır yaralanan çocuk, ambulans helikopterle Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DOĞUM GÜNÜNDE DEFNEDİLDİ

Ailesi tarafından hastaneden cenazesi teslim alınan Bekir Berat Dinler, dün getirildiği köyünde kılınan namazının ardından dualarla toprağa verildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Bekir Berat Dinler'in toprağa verildiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.