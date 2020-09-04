İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

Samsun'da Çarşamba'dan Salıpazarı istikametine giden 77 yaşındaki Dursun Şener idaresindeki 55 BG 788 plakalı otomobil, Muşçalı mevkisinde karşı yönden gelen 39 yaşındaki Murat Keleş'in kullandığı 55 BA 203 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZA DA ÜÇ ÇOCUK DA YARALANDI

Kazada, sürücülerden Dursun Şener, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Keleş ile 37 yaşındaki eşi Nuriye, çocukları Nihal (8), Sahra (6) ve Hayrunisa Keleş (9) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.