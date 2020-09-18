Bu acıya yürek mi dayanır? Motosikletli kardeşler, aynı kazada can verdi

Afyonkarahisar'da iki kardeş gece yarısı motosikletle yolculuk yaptıkları esnada bir otomobile arkadan çarparak kaza yaptı. Kazada kardeşlerden biri olay yerinde diğeri ise hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Kaza; dün gün gece yarısı Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kocaöz kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Manav'ın kullandığı motosiklet, Bolvadin istikametine seyir halinde iken Ekrem Sakarya idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Manav (28) ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Berat Manav (19) ağır yaralandı.

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri de ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürüldüğü sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.