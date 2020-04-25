Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı

Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki genç, otomobille trafiğe çıktı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kilometrelerce kaçan gençler, en son ters yola girdi. Yakalanan gençlerden birisi ''Değer mi abi, yapma dedim. 3 bin lirayı yiyip devam edecektik.'' diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. İki gence ayrı ayrı yaklaşık 10 bin TL para cezası uygulanacak.

''DUR'' İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, Ali Uysal ve Alihan Yüksel otomobilleri ile dışarı çıktı. Serik'teki uygulama noktalarında polisin 'dur' ihtarın uymayan gençler kent merkezine doğru yöneldi. Aksu'daki polislerin de ihtarına uymayan iki genç, otomobili Isparta yoluna doğru sürdü. Polisleri peşine takan gençler, Kurşunlu Şelalesi'ne doğru yöneldi. Şelale yolundan geri dönen gençler son sürat ters yönde havalimanı yönüne doğru ilerlemeye başladı. Bir süre ters yönde ilerleyen aracı ekipler kovalamaca sonucu yakaladı. Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi. Araçta ve gençlerin üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan gençlerden Alihan Yüksel ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Ekipler, Ali Uysal'ı da yanına alarak otomobili polis merkezindeki otoparka çekti.

''3 BİN TL CEZAYI YİYİP İŞİMİZE BAKACAKTIK''

Büyük korku yaşayan Ali Uysal," Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı. Ne olacaktı 3 bin lirayı yiyip gidip işimize bakacaktık. Serik'te de ceza yemeyelim diye durmadık." dedi.

İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer liranın yanı sıra; 'dur' ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.