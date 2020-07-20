İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi

Koronavirüs aşısı için Londra'da Oxford Üniversitesi ile iş birliği yapan ilaç şirketi AstraZeneca, etken maddesi AZD1222 olan aşıyla ilgili olumlu sonuçlar alındığını duyurdu. Ayrıca merkezi Almanya'nın Mainz kentinde bulunan biyoteknolojik şirketi BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer ortaklığında yürütülen bir başka aşı çalışmasından da olumlu sonuçlar elde edildiği açıklandı. Açıklamada binden fazla kişi üzerinde denenen aşının, insan vücudunda antikor ve koronavirüse karşı savaşacak akyuvarlar üretilmesini sağladığı belirtildi.

BAŞKA BİR ÇALIŞMADAN DA OLUMLU SONUÇLAR GELDİ

Londra'da açıklama yapan uzmanlar, kullanılan etken maddenin ciddi yan etkilerinin gözlemlenmediğini ve aşının güvenli olduğunu belirterek ancak yine de araştırmanın kapsamlı sonuçlarının beklenmesi gerektiğine işaret etti. Merkezi Almanya'nın Mainz kentinde bulunan biyoteknolojik şirketi BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer ortaklığında yürütülen bir başka aşı çalışmasından da olumlu sonuçlar elde edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, denenen aşının düşük dozlu testlerinde bile deneklerde antikor oluştuğunun gözlendiği belirtildi.

TEDARİK SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Öte yandan İngiltere de BioNTech ile potansiyel KOVID-19 aşısı için tedarik sözleşmesi imzaladı. İmzalanan sözleşmeye göre, gelecek iki yıl içinde BioNTech'in BNT 162 aşısından 30 milyon doz İngiltere'ye gönderilecek. BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin, "Diğer birçok hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulunuyoruz ve ek tedarik anlaşmalarını yakında duyurmayı umuyoruz" dedi.

DSÖ, UMUT VERİCİ GELİŞMELER OLDUĞUNU VURGULADI

Çalışmalar umut verici Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan da yaptığı açıklamada, aşı çalışmalarında umut verici ve olumlu gelişmeler olduğunu vurguladı. Ancak Ryan, henüz nihai bir KOVID-19 aşısı için daha katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ifade etti.

AŞI, EN ERKEN 12 İLA 18 AY ARASINDA PİYASAYA SÜRÜLEBİLECEK

Almanya ve İngiltere'deki aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydedildiğine ilişkin açıklamaların ardından BioNTech ve Pfizer ile AstraZeneca şirketlerinin Amerikan ve İngiliz borsalarındaki hisseleri yaklaşık yüzde 13'e varan oranda değer kazandı. Dünya genelinde pek çok biyoteknoloji ve ilaç şirketi KOVID-19'a karşı bir aşı geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Şimdiye kadar 150'den fazla potansiyel aşı üzerinde araştırmalar sürerken bunlardan 23'ü insanlar üzerinde denendi. Uzmanlar etkili ve güvenli bir koronavirüs aşısının en erken 12 ila 18 ay içerisinde piyasaya sürülebileceğini belirtiyor.