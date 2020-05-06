Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarına getirilen yolcu kısıtlamasına rağmen zaman zaman yasağa uymayan araçların görüntüleri paylaşılıyor. İstanbul'daki bir İETT otobüsünden gelen görüntülerde, araç içerisinde sosyal mesafe kuralına uyulmazken, ayakta duracak yer bile kalmadığı görüldü.

AYAKTA DURACAK YER KALMADI

Dün akşam saatlerinde Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsünde büyük kalabalık yaşandı. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görülürken; vatandaşlar korona tedbirlerince uygulanması gereken kısıtlamaya uymadı. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.