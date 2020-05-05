Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti

Sivas'ta tek başına bir pansiyonda yaşayan 57 yaşındaki Adnan Kılıç, odasında fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Kılıç'ın kolonya içerek alkol komasına girdiği öğrenilirken; kısa bir süre sonra şahıs hayatını kaybetti.

KOLONYA İÇİP ALKOL KOMASINA GİRDİ

Cami Kebir Mahallesi'ndeki bir pansiyonda yaşayan Adnan Kılıç (57), fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye kaldırılan şahsın kolonya tüketmesinden dolayı alkol komasına girdiği tespit edildi. Şahıs bir süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden şahıs, Yukarı Tekke Sıra mezarlığında defnedilecek.