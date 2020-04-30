Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kars/Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi" denildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda, 3 terörist daha etkisiz hale getirildiği ve son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 3 adet M-16,1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE ÇEMÇE GRUBU İMHA EDİLDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

"Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütünün sözde Çemçe Grubu imha edilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığınca bölgede devam eden operasyonlar tamamlanmıştır"

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin." dedi.