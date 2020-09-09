İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Türkiye genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre; vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın koronavirüs tedbirleri denetlenecek.

09.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:55

İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.

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Ülke genelinde yarın, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimlerinin katılacağı kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek.

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