İçişleri Bakanlığı düğün genelgesi yayımladı: Düğünler yasaklandı mı? Hangi illerde düğün yasaklandı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka oranlarının artması sonrası, Bilim Kurulu toplantısının ardından düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi etkinliklere kırıtlama getirildiğini söyledi. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine düğün, kına gecesi, nişan etkinlikleri ile ilgili genelge gönderdi.

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ?

Koronavirüs vaka oranlarındaki artışla Bilim Kurulu yeni kararlar alarak yeni kısıtlamalr getirdi. Alınna kararlar şöyle:

* Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

* Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak.

* Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

* Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

* Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.

* Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

* İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak.

HANGİ İLERDE DÜĞÜN KISITLAMALARI GEÇERLİ?

Daha önce; Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirilmişti. Son yayımlana düğün genelgesi ile de 81 ilde toplu organizasyonlara kısıtlamalar getirildi?

DÜĞÜN KISITLAMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.