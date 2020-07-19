İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu da konuştu" başlığıyla yapılan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'nun Twitter hesabı olmadığı belirtildi. Söz konusu paylaşımda Mehmet Metiner'in görüntüleri paylaşılarak, "Kimler kimlerin kaşığıyla siyaset yapıyor hepsi belli" denilmişti.
İçişleri Bakanlığı, bir Twitter paylaşımının "Bakan Soylu'nun oğlu da konuştu" diye haber yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Engin Levent Soylu'nun Twitter hesabının olmadığı belirtilerek, sahte hesaba ilişkin gerekli işlem başlatıldığı belirtildi.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu Twitter hesabı sayın Bakanımızın oğlu Engin Levent Soylu'ya ait değildir. Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın sayın Bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır" denildi.
NE OLMUŞTU?
Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait olduğu iddia edilen @ELSoyluu isimli Twitter hesabından Mehmet Metiner'in CNN Türk'teki tartışmasının görüntülerini paylaşarak, "Kimler kimlerin kaşığıyla siyaset yapıyor hepsi belli" denilmişti.