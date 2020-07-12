İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç, Samsun'da 81 yaşında vefat etti.

12.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:39

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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SOYLU'NUN EŞİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu'nın eşi Hamidiye Soylu, uçakla Ankara'ya geldi. Buradan karayolu ile Bafra Devlet Hastanesine gelen Bakan Soylu'nun eşi büyük üzüntü yaşadı.

BUGÜN İKİNDİ NAMAZI SONRA DEFNEDİLECEK

Hayatını kaybeden Metin Dinç'in cenazesi bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayınpederinin vefat haberini duyan İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve çok sayıda partili Bafra Devlet Hastanesine geldi.