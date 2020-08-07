İçişleri Bakanı Soylu denetime katıldı, örnek düğün detayına dikkat çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri"ne ilişkin genelgesi kapsamında, Sezen ve Halil İbrahim Yorulmaz çiftinin Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir salonda gerçekleştirilen düğün töreninde yapılan denetimine iştirak etti. Soylu, "Bu salgın döneminde hem mesafeye hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek bir düğün oldu. Tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

3 ÇOCUK NASİHATINDA BULUNDU

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada çifte mutluluklar dileyerek, örnek bir aile olmaları temennisinde bulundu. Çiftten geleneklerine, göreneklerine bağlı olmalarını isteyen Soylu, "Cumhurbaşkanımızın bir nasihatı var biliyorsunuz. Diyor ki en az 3 çocuk. İnşallah. Güvenlik teşkilatında çalışıyorsunuz, ikiniz de polissiniz ve hakikaten memleketimizin ne kadar güçlü iyi yetişmiş evlatlara ihtiyacı olduğunu en çok siz biliyorsunuz." diye konuştu.

"ÖRNEK BİR DÜĞÜN OLDU"

Bakan Soylu, koronavirüs tedbirlerine uydukları için düğün davetlilerine teşekkür etti. Soylu, "Bu salgın döneminde hem mesafeye hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek bir düğün oldu. Tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TEBRİK MESAJI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan, düğün sırasında çekilen fotoğraflar ile "İki polis kardeşimizin düğünündeyiz. Mesafe tamam, maske tamam, ateş ölçümü tamam, düğün tamam. Hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ve tebrik ediyoruz." mesajını paylaştı.