İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, ilde koronavirüs denetimi için ekiplerle birlikte incelemeye çıkmış ve bir dönerci ustasının eldiven takmadığını görerek ustayı uyarmıştı. Usta valinin dediklerini dikkate almazken, Vali Atik, döner kesmeye devam eden ustaya patronunu sordu.

Ustanın umursamaz tavırları sonrası Vali Atik yanındaki yardımcısına, "Faaliyetten men ediyoruz, işletmeyi kapatıyoruz" dedi ve sinirli bir şekilde yoluna devam etti. Bu görüntüler kısa sürede gündeme gelirken Vali Atik'in bu davranışı tepki çekmişti.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Olayla ilgili olarak tepkilerin gelmesi üzerine Vali Ali Fuat Atik bir açıklama yaparak özür diledi. Atik konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bugüne kadar birçok denetim yaptıklarını ve bu denetimlerde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, salgına karşı verilen mücadeleyi lisanımünasiple anlatmaya çalıştıklarını vurguladı. Vali görüntülere dikkatlice bakıldığında esnaf ile yaşanan diyalogda, vatandaşı koruma anlayışının daha net görüleceğini söyledi.

Vali Atik açıklamalarının devamında, "Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuyla telafi edeceğiz. Bizler milletimiz için varız. Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Devlet millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin daha duyarlı daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak. En kısa sürece bu topraklardan koronavirüs illetini hep birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMADA BULUNDU

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Soylu yaptığı açıklamada, "Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur" ifadelerine yer verdi.