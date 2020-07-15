- İbrahim Tatlıses demokrasi şehitleri için 100 kurban kesti

ADIYAMAN - Sanatçı İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz Demokrasi şehitleri için 100 adet kurbanı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kestirdi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman Temsilciliği tarafından "Bir Bayrak, 100 Kurban, Milyon Selam" etkinliği düzenlendi TÜGVA'nın bu etkinliğine Sanatçı İbrahim Tatlıses destek çıktı. Tatlıses, 100 adet küçükbaş hayvanı 15 Temmuz Şehitleri için kestirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Doluca köyünde düzenlenen programda kurbanlar, dualar ile kesildi. Programa Kahta İlçe Kaymakamı Sadettin Doğan, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik ve Türkiye Gençlik Vakfı İl Başkanı İdris Toprak ve gönüllüler katıldı. Kesilen kurbanların eti Adıyaman merkez ve ilçelerinde ki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

TÜGVA İl Başkanı İdris Toprak yaptığı açıklamada, "Bizler ülkemizdeki bela ve musibetlerin defi için ümmetin üstündeki musibetlerin defi için sponsorumuz İbrahim Tatlıses'in katkılarıyla 100 kurban kesimi gerçekleştiriyoruz. Bu kurbanlarımız inşallah akan Müslüman kanlarının kesilmesine vesile olsun. Birlikteliğimize ve kardeşliğimize vesile olsun. Ülkemiz ve milletimiz için barış, kardeşlik ve refaha vesile olmasını diliyoruz. Bu kurban kesimini Allah'ın izniyle bitirdikten sonra, zaten programımızın ismi 'Bir Bayrak, 100 Kurban, Milyon Selam'dır. İnşallah bu etlerimizi, şehit ailelerine, gazilere, yetimlere ve içimizdeki muhacir kardeşlerimize yapacağız" ifadelerini kullandı.