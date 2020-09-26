İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim

Yıllar önce geçirdiği kaza nedeniyle tedavi gören İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara geri dönüyor. Tatlıses'in yeni programından fragman da yayınlandı.

9 YIL SONRA DÖNÜYOR

Şimdilerde İzmir'de yaşayan Tatlıses, İbo Show çekimleri için haftada bir gün İstanbul'a gelecek. Programın yapımcılığını Poll Production ve Global Medya üstlendiği İbo Show'da her hafta ünlü isimler konuk olacak. 9 yıl sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan Tatlıses, fragman çekimleri için kamera karşısına geçti. İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.