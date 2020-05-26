İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 29 Mart'ta Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarını hata olduğunu belirterek, "'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" ifadelerini kullandı.

"BU YANILGIYSA ÖZÜR DİLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk TV'de Enver Aysever'in sunduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aysever; uzun süredir muhalefet ile iktidar kanadında tartışma konusu olan Fazilet durağı ile ilgili Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" sorusunu yöneltti.

HATASINI İTİRAF ETTİ

Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 küsür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" ifadelerini kullandı.

İBB, BAŞSAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK

Ongun; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" dedi.