Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi. "Mahallede 278 hane var ancak CHP'li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmedi" diyen vatandaş, İBB çalışanlarına, "Neden sadece oraya koli bırakıyorsunuz? Diğerleri AK Partili diye mi? Bakın kapısında 2 araba var. Sizin yaptığınız ayıptır" ifadelerini kullandı.

İBB'nin yardım çalışmaları, "Yardımlar CHP'lilere veriliyor" eleştirileri ile gündeme geldi. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İBB ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi.

"YARDIM VERDİĞİNİZ EVİN KAPISINDA İKİ TANE ARABA VAR"

Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP'li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek, "Ben Yeniköy Mahalle başkanıyım. Mahallede neden bir kişiye yardım götürüyorsunuz. CHP'li olduğu için mi? Geri kalanlar AK Partili olduğu için mi götürüyorsunuz? Verdiğiniz bir kişi CHP'lidir. Hepinizi çekiyorum. Sizin yaptığınız terbiyesizliktir. Bu sokakta 278 hane var. Nasıl bir kişiye verilir?" diyerek tepki gösterdi.

"İMAMOĞLU ADALETİ BU İŞTE"

Çalışanları şikayet edeceğini dile getiren vatandaş, "Sadece size oy verenlere veriyorsunuz. İmamoğlu adaleti bu işte. Yardım verdiğiniz evin kapısında iki tane araba var" diyerek sert tepki gösterdi. Tepkinin ardından İBB çalışanları hizmet aracına binerek mahalleden ayrıldı.