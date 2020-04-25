İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına çocuklara koli gönderdi. Gönderilen kolinin içerisinde "Cumhuriyet ve Demokrasi" isimli bir kitapçık yer aldı. Kitapçığın "Demokrasi için sandık şarttır ama yeterli değildir" başlığı altında yer alan görsellerde, bir grup vatandaş protesto eyleminde resmedildi ve ellerinde taşıdıkları pankartlarda "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma" ifadeleri yer aldı. Söz konusu görüntüler, İBB Başkanı İmamoğlu'nun çocukları siyasete alet ettiği yönündeki eleştirilere maruz kalmasına sebep oldu.

"SEÇİMLE GELMİŞ OLMAK, DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİNİ İHLAL ETME HAKKI VERMEZ"

Söz konusu kitabın; "Sandık Şarttır Ama Yeterli Değildir" bölümünde; "Yöneticilerin seçimle belirlenmesi, demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur ancak demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Bir rejimin demokrasi olabilmesi için, özgür ve dürüst seçimlerin yanı sıra kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu ve katılımcı bir siyasi ve sosyal yapı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yöneticilerin hesap verilebilir olmaları gibi ilkelerin de hayata geçirilmesi gerekir. Seçimle gelmiş olmak, yöneticilere demokrasinin temel ilkelerini ihlal etme, rafa kaldırma hakkını vermez" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu resimde; gençlerin ellerinde "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma" yazılı dövizler taşıması dikkat çekiyor. Konuyla ilgili bir diğer eleştiri de çizimde yer alan bir kişinin terörist başı Abdullah Öcalan'a benzediği iddia edildi.

İMAMOĞLU DA TWITTER'DAN PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan; "100 bin çocuğumuza 23 Nisan paketleri ulaşıyor. Türkiye Bayrağı İstanbul'un çocukları özgür, mutlu ve Cumhuriyet ile büyüyecek" ifadelerini kullanırken, bazı kullanıcılar kitapçığın provokatif unsurlar içerdiği yönünde eleştirilerde bulundu.