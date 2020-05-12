İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu

İETT'nin çalıştığı taşeron şirketlerinden Vizyon Ulaşım Şirketi, işten çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından bir gün önce 250 şoförün işine son verdi. İşçilerin tazminatları da ödenmezken, işten çıkarılan şoförlerden Mehmet Gürhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek durumu anlatmak istediklerini söyledi.

12.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:59

İETT'nin ulaşım hizmetlerinde çalıştığı taşeron şirketlerden Vizyon Ulaşım Servis Hizmetleri bünyesindeki 250 şoför, hükümetin 17 Nisan'da işten çıkarmayı yasaklayan kararından bir gün önce işten çıkarıldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, işçilere tazminat da ödenmedi.

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"TAZMİNATLARIMIZI ALAMADIK"

Çalıştıkları süre içinde sürekli giriş yapıldığı gerekçesiyle tazminat da alamadıklarını söyleyen şoför Mehmet Gürhan konu hakkında şunları söyledi:

"Hükümetin işten çıkarmama yönünde aldığı karardan bir gün önce işten çıkışımız yapılırken, bize karar 25 Nisan'da bildirildi. İşten çıkarma yasağından bir gün önce 250 kişiyi işsiz ve güvencesiz olarak bıraktıkları yetmiyormuş gibi gir-çık yaptıkları için de tazminatlarımızı alamadık.

"İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"

Sosyal güvencemiz yok ve mağduruz. Konuyla ilgili yasal süreç başlattık. Ancak biz İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istiyoruz. Kendisine yaşadığımız mağduriyeti anlatmak ve bilgi vermek için randevu talep ediyoruz. Bizim anlatacaklarımızı dinlediği zaman mağduriyetimizin giderileceğini düşünüyoruz"