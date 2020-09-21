İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına dikkat çeken bir zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yaptı. Zammın ardından 75 kuruşa satılan normal ekmeğin fiyatı, 1.00 TL'ye yükseldi.

ZAMLI EKMEK FİYATLARI

Ekmeğe yapılan fahiş zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, organik buğday ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, organik buğday unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, normal ve kepekli ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.

İMAMOĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ ZAMLARI

İBB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma yüzde 35, BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarına yüzde 20 zam yapılmasına karar vermişti. Bu karar uygulamaya girmişken bir zam da Hamidiye suya gelmişti. Su yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zamlanmıştı. Ayrıca müze girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapılmıştı.