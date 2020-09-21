İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi
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İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yaptı. Yapılan zammın ardından 75 kuruştan satılan normal ekmeğin fiyatı 1.00 TL'ye yükseldi.

21.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:13

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına dikkat çeken bir zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yaptı. Zammın ardından 75 kuruşa satılan normal ekmeğin fiyatı, 1.00 TL'ye yükseldi.

ZAMLI EKMEK FİYATLARI

Ekmeğe yapılan fahiş zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, organik buğday ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, organik buğday unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, normal ve kepekli ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.

İMAMOĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ ZAMLARI

İBB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma yüzde 35, BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarına yüzde 20 zam yapılmasına karar vermişti. Bu karar uygulamaya girmişken bir zam da Hamidiye suya gelmişti. Su yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zamlanmıştı. Ayrıca müze girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapılmıştı.

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi

Kaynak: Haberler.com

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İstanbul'da halk ekmeğe zam yapıldı mı? İHE ürün fiyat listesi! İstanbul Halk Ekmek'e zam mı geldi? İHE zam oranları
Haber Yorumları (7)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİ: URA EKREM PEKİ DAR GELİRLİ VATANDAŞIN MAAŞINA YÜZE 33 ZAM YAPTIN MI?YÜZDE 50 ZAM NE DEMEK?O ZAMAN BİZDE YÜZDE 70 ZAM ZUM İSTİYORUZ. HANİ HER ŞEY HACCAK OLACAKTI NE OLDU DA BÖYLE OLDU?
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TALİMAT: ekmeği 200 gr''a düşürüp fiyatını 75 kuruş yapın derhal.
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HERŞEY ÇOOK GOZEL OLACAK: çook gozel çoook gozel. Sen nitelikli dolandırıcıya ''al bura senin'' dersen işte bu olur. Eğer imam oğlu nitelikli dolandırıcı değilse Türk mahkemeleri hakkında böyle bir karar vermediyse yalan diyen gelsin buraya yazsın.
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