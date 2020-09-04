İmamoğlu ile öğrenciler arasında dikkat çeken zam diyaloğu: Fiyatı 50 liraya kadar düşürdük
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cuma namazı çıkışında bir öğrenci tarafından "Belediye otobüslerine zam yapmasanız çok iyi olur. Biz öğrenci adamlarız" sorusunu yöneltti. İmamoğlu ise öğrenciye, "Fiyatı 50 liraya kadar düşürdük" cevabını verdi.
04.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazı çıkışında bir grup öğrenci ile toplu taşımalara zam yapılması konusunda kısa süreli bir diyalog yaşadı.
"BİZ ÖĞRENCİ ADAMLARIZ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Sultangazi Merkez Cami'nde kıldı. İmamoğlu, cami çıkışında vatandaşlar ile fotoğraf çektirdiği sırada yanlarına gelen öğrenciler ile zam konusunu konuştu. Bir öğrenci Ekrem İmamoğlu'na "Belediye otobüslerine zam yapmasanız çok iyi olur. Biz öğrenci adamlarız" dedi. Öğrencileri yanına çağıran Ekrem İmamoğlu ise, "Fiyatı 50 liraya kadar düşürdük" hatırlatması yaptı.