Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, balkonda bikinisiyle spor yaptığı anı takipçilerinin beğenisine sunan Avşar'ın paylaşımı büyük beğeni topladı.