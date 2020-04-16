Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak

Türkiye'de üretime ara veren otomotiv devi Honda, 20 Nisan'da Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını açıkladı.

23 MART'TA ÜRETİME ARA VERMİŞTİ

Honda, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası 23 Mart tarihinde Türkiye'de üretim faaliyetlerini askıya almıştı. Firma, 2 Nisan tarihinde bir açıklama daha yaparak, üretimi durdurma kararını 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar uzatmıştı. Şirket son olarak ise koronavirüs salgını nedeniyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığını duyurmuştu.

ÜRETİME BAŞLAMA KARARI ALDI

Bugün şirketten yeni bir açıklama daha yapıldı. Otomotiv devi, gerekli tüm tedbirler alınarak üretime 20 Nisan tarihinde tekrar başlayacağını duyurdu.