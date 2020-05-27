Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Hollanda basını, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçeceğini ileri sürdü.
27.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:08
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Hollanda'da teknik direktörlüğe adım atıyor.
Hollanda da yayın yapan De Telegraaf'ın haberine göre, yakın dönemde Dick Advocaat ile 1 yıl daha sözleşme uzatan Feyenoord, 2021 yazında deneyimli teknik adamın yerine eski Fenerbahçeli futbolcu, Dirk Kuyt'ı getirecek.
HENRIK LARSSON İLE GÖREVİ YÜRÜTECEK
2018'den bu yana Feyenoord U-19 takımını çalıştıran Dirk Kuyt'ın A takımın başına geçtikten sonra İsveçli eski golcü Henrik Larsson ile birlikte görevi yürüteceği konuşuluyor.
3 YIL FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ
2003-06 ve 2015-17 yılları arasında iki farklı dönem Feyenoord forması giyen Dirk Kuyt, 2006-12 yılları arasında Liverpool'da top koşturmuş ve 2012-15 yıllarında ise Fenerbahçe formasıyla ter dökmüştü.