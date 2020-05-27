Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek Hollanda basını, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçeceğini ileri sürdü.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Hollanda'da teknik direktörlüğe adım atıyor.

Hollanda da yayın yapan De Telegraaf'ın haberine göre, yakın dönemde Dick Advocaat ile 1 yıl daha sözleşme uzatan Feyenoord, 2021 yazında deneyimli teknik adamın yerine eski Fenerbahçeli futbolcu, Dirk Kuyt'ı getirecek.

Dirk Kuyt

HENRIK LARSSON İLE GÖREVİ YÜRÜTECEK

2018'den bu yana Feyenoord U-19 takımını çalıştıran Dirk Kuyt'ın A takımın başına geçtikten sonra İsveçli eski golcü Henrik Larsson ile birlikte görevi yürüteceği konuşuluyor.

3 YIL FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ

2003-06 ve 2015-17 yılları arasında iki farklı dönem Feyenoord forması giyen Dirk Kuyt, 2006-12 yılları arasında Liverpool'da top koşturmuş ve 2012-15 yıllarında ise Fenerbahçe formasıyla ter dökmüştü.