Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti

Avrupa U21 Şampiyonası Grup eleme maçında Belarus U21 ile Hollanda U21 takımları karşı karşıya geldi. Stadion Torpedo'da oynanan mücadeleyi Hollanda U21 takımı 7-0 kazandı.

Karşılaşmada Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu da oynadı. Genç futbolcu ilk 11 başlayıp 90 dakika sahada kalırken 1 de asist yaptı.

Hollanda U21'in gollerini 2 ve 33. dakikalarda Boadu, 8. dakikada Koopmeiner, 54 ve 67. dakikalarda De Wit, 82. dakikada Sierhuis ve 90. dakikada Harroui kaydetti.

DİĞER RAKİPLER DE FARKLI OYNADI

Grupta oynanan diğer maçlarda Norveç U21, Cebelitarık U21'i 6-0 mağlup etti. Portekiz U21 ise Güney Kıbrıs U21 karşısında 4-0 kazandı.

Ferdi Kadıoğlu

A MİLLİ SEÇİMİNİ YAPMADI

A Milli Takım için henüz seçim yapmayan Ferdi'nin tereddüt yaşadığını Türkiye Teknik Direktörü Şenol Güneş duyurmuştu. Deneyimli çalıştırıcı,"Kendisini çağırdım ama tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım" ifadelerine yer vermişti.