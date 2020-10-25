Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörist dedi

DARBE OLMAMASINA ÜZÜLMÜŞTÜ

İslam karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Hollandalı Geert Wilders,15 Temmuz darbe girişimini savunup; "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK DÜŞMANLIĞI BİTMEDİ

Wilders'ın Türkiye aleyhine açıklamaları saymakla bitmiyor. Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarıyla tanınan Wilders geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıkmalarda "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" demişti.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Twitter hesabından paylaşıma tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist... Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz. Çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür. #GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir" dedi.