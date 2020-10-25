Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörist dedi
25.10.2020 07:36 | Güncelleme: 25.10.2020 07:57
Irkçı paylaşımlarıyla tepki toplayan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders skandal bir paylaşıma daha imza attı. Daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklayan Wilders, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir karikatürü paylaşıp "terörist" notunu düştü.
İslam karşıtlığını her seferde dile getiren, sık sık Türkiye'yi hedef alan Wilders'ın paylaştığı tepki çeken karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakasında Türk bayrağı bulunuyor.