Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekilecek?

ilk gece gösteriminde 15.8 milyon dolar hasılat elde ederek rekor kırdığında, ilk hafta sonu itibarıyla elde ettiği 384 milyon dolarlık gelirle de tüm zamanların en iyi açılışlarından bir tanesine imza attığından söz etmiştik.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİLERİ

2001- Hızlı ve Öfkeli

2003 yılı Daha Hızlı Daha Öfkeli

2006- Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

2009- Hızlı ve Öfkeli 4

2009- Los Bandoleros (Fast & Furious 3.5: Los Bandoleros)

2011-Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

2013- Hızlı ve Öfkeli 6

2015- Hızlı ve Öfkeli 7

2017-Hızlı ve Öfkeli 8

2019- Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

2021-Hızlı ve Öfkeli 9

2022- Fast & Furious 10

HIZLI VE ÖFKELİ KADROSU, OYUNCULARI

Yönetmen: James Wan

Senarist: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Müzisyen: Brian Tyler

Yapımcı: Vin Diesel, Neal H. Moritz

Oyuncuları: Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Ludacris, Anna Colwell, Sung Kang, Elena Diaz, Sara Sohn.

HIZLI VE ÖFKELİ FİLM KONUSU

gecenin karanlığında Los Angeles'ın arka sokaklarında, çeteler büyük paralar ortaya koyarak araba yarışları yaparak, tehlikeli oyunlara atılmaktadırlar. Bu oyunların hayatlarına olumsuz yönde getirisi olduğu gibi şan, şöhret ve para gibi getirileri de olmaktadır.