Hızını alamayan otomobil iş yerinin içine daldı; 3 kişi yaralanırken, iki çocuk son anda kurtuldu

Gaziantep'te, hızını alamayan otomobil, önünde ve içerisinde onlarca insanın bulunduğu bir iş yerine daldı. Kaza anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, biri ağır toplam 3 kişi yaralandı. Olay anından iş yerinin önünde bulunan iki çocuk ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre kaza, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 27 P 6866 plakalı otomobil sürücüsüSait Emre Ç. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan otomobil, bir anda hızlanarak önünde ve içerisinde çocuklar ile onlarca vatandaşın bulunduğu bir iş yerine daldı. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan Ali K. ve Eyüp K. aracın altında kaldı. Kaza sırasında tezgahta bulunan iş yeri sahibi Hüseyin T. de yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle aracın ve iş yerinin dağılan cam parçalarının altında kalan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralılardan Ali K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralalıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili incelemenin de sürdüğü öğrenildi.