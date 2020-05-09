Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?

Antalya'da alışveriş bahanesiyle bir markete giren Mehmet K. ve Bahar D, masanın üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Kameralar sayesinde yakayı ele veren ikiliden Bahar D, gazetecileri görünce "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?" dedi.

MARKET GÖREVLİSİNİN TELEFONUNU ÇALDILAR

27 Nisan günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketin şubesine alışveriş bahanesiyle giren iki kişi masa üzerinde duran, görevliye ait cep telefonu çaldı. Telefonun olmadığını fark eden görevli durumu polise bilgi verdi. İhbarın ardından soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Mehmet. K. ile Bahar D'nin yaptığını belirledi.

"MANŞETLERE Mİ ÇIKACAĞIZ?"

Kısa sürede polis, çifti gözaltına aldı. Sorgularının ardından çift, bu sabah adliye sevk edildi. Gazetecilerin fotoğraf çektiğini gören Bahar D. polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?" diye sordu.