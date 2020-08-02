Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri Spor yapıyorduk diyerek kendini savundu

Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli, mahalle bekçilerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu 5 kişi başka bir mahallede yakalandı. Bekçiler, hırsızların yakalandığı alanda arama çalışması yaptığı sırada bir aracın içinde çalındığı ve başka hırsızlar tarafından atıldığı öğrenilen, içinde 10 bin TL bulunan çantayı buldu. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi ile Şehit Erdinç Duran Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Söğütlüçeşme Mahallesindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine mahalle bekçileri, ara sokaklarda çalışma başlattı. Kısa süre sonra ellerinde valizlerle 5 kişiyi gören bekçiler, şüphelileri durması için uyardı. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler yanındaki valizlerle Halkalı Caddesinden İstasyon Mahallesine doğru kaçmaya başladı.

SPOR YAPIYORLARMIŞ

Yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın sonucunda 5 şüpheli İstasyon Mahallesi Şehit Erdinç Duran Caddesi üzerinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerinden biri 'spor yapıyorduk' derken, başka biri ise 'abim beni arıyordu, o yüzden koşuyordum' diyerek kendilerini savundu. Bekçiler, şüphelileri yakaladıktan sonra ellerini kelepçeleyerek, tellerle çevrili otluk alanda muhafaza altına aldı.

OTLARIN İÇİNE SAKLANMIŞ İÇİ DOLU ÇANTA BULUNDU

Şüphelilerin yakalanmasının ardından mahalle bekçileri, hırsızlar tarafından bir şeylerin atılıp atılmadığı öğrenmek için yakalanan alanın çevresinde arama gerçekleştirdi. Bekçiler, bir süre sonra otların içine saklanmış içi dolu çanta buldu. Çantayı kontrol eden ekipler, içinde 10 bin TL olduğunu gördü. Durum polis ekiplerine haber verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda paranın Bakırköy Florya'daki bir aracın içinden çalındığı ve başka hırsızlarca buraya atıldığı öğrenildi.

Ekipler, daha sonra şahıslara gözaltına aldı, içi para dolu iki çantayı da karakola götürdü. Olay hakkındaki inceleme sürüyor.