Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış

Hong Kong'da, Çin Komünist Partisi ve Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait milyonlarca dolar değerindeki çalıntı parşömen, ikiye bölünmüş olarak bulundu.

BBC'nin haberine göre, Mao'nun el yazısıyla yazılmış şiirlerinin bulunduğu parşömeni hırsızlardan satın alan kişi, olayın farkına varmasının ardından polise başvurdu. Alıcı, geçen ay bir sanat koleksiyoncusunun evinden çalınan Mao'ya ait 2,8 metre uzunluğundaki ikiye bölünmüş parşömeni, Hong Kong polisine teslim etti.

300 MİLYON DOLARLIK ESERİ 64 DOLARA SATTILAR

Polis, hırsızların yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen parşömeni sadece 64 dolara sattığını açıkladı.

645 MİLYON DOLARLIK SOYGUN

Hırsızların, koleksiyoncunun evinden parşömenlerle birlikte Mao'nun antika pulları, bakır paraları ve diğer kaligrafi parçalarının yer aldığı toplam değeri yaklaşık 645 milyon doları bulan soygun yaptığı belirtiliyor. Hırsızlık olayına karışan iki kişiyle birlikte alıcı da "çalıntı malı satın almak" suçundan gözaltına alındı.