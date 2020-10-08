Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış

08.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:47
Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış

Çin'de hırsızlar, ülkenin kurucusu Mao'ya ait 300 milyon dolar (yaklaşık 2,4 milyar lira) değerindeki parşömeni 64 dolara (500 TL) sattı.

Hong Kong'da, Çin Komünist Partisi ve Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait milyonlarca dolar değerindeki çalıntı parşömen, ikiye bölünmüş olarak bulundu.

BBC'nin haberine göre, Mao'nun el yazısıyla yazılmış şiirlerinin bulunduğu parşömeni hırsızlardan satın alan kişi, olayın farkına varmasının ardından polise başvurdu. Alıcı, geçen ay bir sanat koleksiyoncusunun evinden çalınan Mao'ya ait 2,8 metre uzunluğundaki ikiye bölünmüş parşömeni, Hong Kong polisine teslim etti.

300 MİLYON DOLARLIK ESERİ 64 DOLARA SATTILAR

Polis, hırsızların yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen parşömeni sadece 64 dolara sattığını açıkladı.

645 MİLYON DOLARLIK SOYGUN

Hırsızların, koleksiyoncunun evinden parşömenlerle birlikte Mao'nun antika pulları, bakır paraları ve diğer kaligrafi parçalarının yer aldığı toplam değeri yaklaşık 645 milyon doları bulan soygun yaptığı belirtiliyor. Hırsızlık olayına karışan iki kişiyle birlikte alıcı da "çalıntı malı satın almak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Ata Demirer Bergüzar Korel
Spor Babel Falcao Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ekim Milli Fransa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 16:47:30. #1.14#
title